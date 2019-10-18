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Milli Savunma Bakanlığı'ndan güvenli bölge ve ABD açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütünün güvenli bölgeden geri çekilmesinin takip edildiğini açıkladı

Barış Pınarı Harekatı 18.10.2019, 18:18 18.10.2019, 18:23
Milli Savunma Bakanlığı'ndan güvenli bölge ve ABD açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terör Örgütünün Güvenli Bölge’den Geri Çekilmesi Takip Ediliyor" açıklaması yaptı.

MSB tarafından şunlar belirtildi:

"ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölge’den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir. 

Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır."

ulusal.com.tr

#Milli Savunma Bakanlığı #msb #güvenli bölge #abd
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