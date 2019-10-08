Milli Savunma Bakanlığı: Şanlı ordumuz hazır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK, PKK/PYD - YPG/SDG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürmektedir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir." dedi.

Açıklamada, " Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır." ifadelerine yer verildi.

ulusal.com.tr