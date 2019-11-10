Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/PYD'li teröristlerce döşenen 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada PKK'lılar tarafından Barış Pınarı Harekât bölgesine 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 tacizin yaşandığınu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenen binlerce mayın ve EYP'nin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu patlayıcılardan 331 mayın ve 891 EYP'nin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) etkisiz hale getirildiği kaydedildi.