Milli Savunma Bakanlığından Soçi mutabakatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuştu. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sahadaki son bilgileri paylaştı.



PKK'nın kendini korumak için kazdığı tüneller tek tek imha ediliyor. Metrelerce uzunlukta kazılan tüneller de teröristleri koruyamadı.



Teröristlerden kurtarılan bölgelerde, hayatın normale dönmesi için Mehmetçik yoğun çaba harcıyor.



Türk Milleti, her zaman olduğu gibi bu harekatta da askerin yanında. Basın toplantısında Mehmetçiğin desteklere verdiği mesaj izletildi.

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