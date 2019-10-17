Milli sporculardan harekata katılan askerlerimize tam destek

Spordaki her başarı mehmetciğe armağan edildi. Barış Pınarı Harekâtı onlar için motivasyon kaynağı oldu.

Busenaz Sürmeneli... O Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda şampiyon oldu. Altın madalya sevincini asker selamıyla kutladı.

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz final müsabakası tamamladığında gururlu ve mutlu olduğunu belirtti.

Sürmeli ile aynı Şampiyona'da fakat farklı kilolarda yarışan Elif Güneri ikinci oldu.

O da gümüş madalyasını Türk askerine hediye etti.

Dört bir yandan gelen başarıların üzerine Kick Boks Milli takımımızda bir yenisini eklemek istiyor. Motivasyon kaynakları ise teröre karşı amansız bir mücadele veren Türk askeri oldu.

Milliler, Bosna Hersek'te 19-27 Ekim'de düzenlenecek Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na katılacak. Milli Takımı, Mehmetçik için ringe çıkacak.

ulusal.com.tr