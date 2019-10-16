Milli sporculardan Mehmetçiğe destek

Milli sporcularımız başarılarını asker selamıyla Mehmetciklerimize armağan ediyor.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda ringe çıkıp gümüş madalya kazanan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Rusya'dan döndü.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Çakıroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiğe bir kez daha asker selamı ile destek verdi.

Bir diğer destek ise engelli Milli okçumuz Murat Turan'dan geldi.Maganda kurşunu"yla sakat kaldıktan sonra yöneldiği okçulukta 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almayı başaran milli okçu Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere "asker selamı" gönderdi.

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki Amatör Spor Hastası etkinliklerinde gençlerle bir araya gelen Turan, programda gösteri atışı yaptı. Milli okçu etkinlik sonunda Türk bayrağı açıp asker selamı verdi.

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