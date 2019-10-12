Millilerden Mehmetçik'e selam

Asker selamı verdiler, galibiyeti cephedeki mehmetçiğe armağan ettiler.

Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda teknik heyet ve futbolcular, maçın ardından soyunma odasında asker selamı verdi. Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e mesaj gönderdi.

Büyük beğeni toplayan fotoğraf Milli takımın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ay-yıldızlılar, "Galibiyeti kahraman Mehmetçiğe şehit olan askerlere ve vatandaşlara armağan" ettiğini açıkladı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalacak Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz de koltuk değnekleriyle takımın yanında yer aldı.

ulusal.com.tr