Miniklerden Mehmetçiğe büyük destek
Bursa'daki minikler de sınır ötesindeki askerlere destek mesajı gönderdi. Minik bedenleriyle ay yıldız kareografisi yapan çocuklar Mehmetçiklere destek videosu hazırladı
Barış Pınarı Harekatı 18.10.2019, 23:05
Miniklerden Mehmetçiklere destek geldi. Minik bedenleriyle ay yıldız kareografisi yaptılar.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Görükle Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu öğrencileri sınır ötesindeki askerlere destek oldu.
Destan ve Alen küçük bir asker edasıyla Mehmetciğe asker selamı gönderdi.
Minik Masal ise sınır ötesindeki askerler için İstikal marşımızı okudu.
ulusal.com.tr
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