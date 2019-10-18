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Miniklerden Mehmetçiğe büyük destek

Bursa'daki minikler de sınır ötesindeki askerlere destek mesajı gönderdi. Minik bedenleriyle ay yıldız kareografisi yapan çocuklar Mehmetçiklere destek videosu hazırladı

Barış Pınarı Harekatı 18.10.2019, 23:05
Miniklerden Mehmetçiğe büyük destek

Miniklerden Mehmetçiklere destek geldi. Minik bedenleriyle ay yıldız kareografisi yaptılar.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Görükle Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu öğrencileri sınır ötesindeki askerlere destek oldu.

Destan ve Alen küçük bir asker edasıyla Mehmetciğe asker selamı gönderdi.

Minik Masal ise sınır ötesindeki askerler için İstikal marşımızı okudu.

ulusal.com.tr

#bursa #Nilüfer #görükle #Görükle Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu
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