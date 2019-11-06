banner1198

banner1199

banner1197

MSB: 24 saatte 11 saldırı gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı 06.11.2019, 11:50 06.11.2019, 11:51
MSB: 24 saatte 11 saldırı gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamada, "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor." denildi.

Kaynak: AA
#msb #Barış Pınarı Harekatı #PKKYPG
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P