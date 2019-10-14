MSB: 550 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 550 olduğunu bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı 14.10.2019, 08:03
MSB: 550 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu." 

Kaynak: AA
#Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı Harekatı #PKKPYDYPG
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