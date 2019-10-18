banner1198

banner1199

banner1197

MSB: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702 oldu.

Barış Pınarı Harekatı 18.10.2019, 08:55
MSB: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 702'ye yükseldiği bildirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu."

Kaynak: AA
#Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı Harekatı
Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P