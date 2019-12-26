MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor

Bakanlığın Twitter hesabından, Mehmetçiğin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetleri yaptığı ve Suriyelilere sıcak içecek ikram ettiği görüntüler paylaşıldı.



Paylaşımda, "Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliği için Barış Pınarı bölgesinin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimize sıcak içecek ikram ederek soğuk günlerde içlerini ısıttı." ifadesine yer verildi.