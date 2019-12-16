MSB'den anlamlı paylaşım

Okullar, evler, hastaneler, çarşılar, ibadethaneler. Terörden temizlenen noktalar nefes aldı.



Karalama girişimlerine karşı Milli Savunma Bakanlığı yeni bir görüntü yayınladı.



Türk Silahlı Kuvvetlerin'ce Barış Pınarı Harkatı'nın yürütüldüğü bölgelerde hayatın normale döndüğü bir kez daha ortaya kondu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce olarak servis edilen okul PKK/YPG tarafından karargah olarak kullanıldı.



Mehmetçiğin başarılı operasyonu ile terörün izleri silinen okul yeniden eğitim yuvasına dönüştürüldü.



Paylaşımda, "Mehmetçik devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su ve elektrik getirmiyor, Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor." ifadelerine yer verildi.







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