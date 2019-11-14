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MSB'den devriye açıklaması

MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı. "

Barış Pınarı Harekatı 14.11.2019, 12:12 14.11.2019, 12:41
MSB'den devriye açıklaması

Türk ve Rus askeri unsurlarının 6'ncı ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye'de gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6'ncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#türk #rus #iha #Derbesiye
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