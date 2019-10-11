MSB: Kamışlı ve Derik'te TSK'ya ait operasyon unsuru yok
MSB, "TSK'nın Kamışlı ve Derik’te halkı hedef aldığına dair yalan haberler akıl sınırını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait operasyon unsuru yok." açıklamasında bulundu.
Barış Pınarı Harekatı 11.10.2019, 14:56 11.10.2019, 15:06
Milli Savunma Bakanlığından, "Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberler akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." ifadesi paylaşıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." denildi.
Kaynak: AA
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