MSB: M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı.

Barış Pınarı Harekatı 13.10.2019, 16:01
MSB: M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki operasyonlar sonucu 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolünün sağlandığı bildirildi.

Bakanlıktan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı." ifadelerine yer verildi.   

Bakanlığın açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüntülere de yer verildi. 

Kaynak: AA
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