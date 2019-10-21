MSB: PKK/YPG’li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısı 36

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca, bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.

Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı."

"Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullanılmamaktadır"

Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Aktop, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır. Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye topraklarında harekattan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır.

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilmektedir. (Suriye'de Güvenli Bölge) Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır."