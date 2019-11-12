MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rus askeri polisleri ve Türk güçlerinin bugün Suriye-Türkiye sınırında Kobani’nin birkaç kilometre ötesinde bulunan bölgede beşinci devriye görevine başladığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün Rus askeri polisleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırda Kobani’nin birkaç kilometre kuzeyindeki bölgede beşinci devriye görevine başladı. Ortak devriye görevi Alişar gümrük geçiş noktasından başlayan yeni bir güzergahta ilerliyor ve toplam uzunluğu 80 kilometreden fazla.

Devriye görevinde Rus askeri polislerinin Tigr, Türkiye’nin Kirpi zırhlı aracı dahil 8 teçhizat ve iki taraftan yaklaşık 50 asker yer alıyor. Devriye konvoyunun hareketleri Orlan-10 insansız hava aracı ile takip ediliyor.

Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor.

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