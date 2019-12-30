MSB: Silopi ve Kızıltepe'de 5 terörist teslim oldu
Türk ordusunun operasyonları karşısında terör örgütü PKK çözülüyor. Son olarak 5 PKK'lı Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçtı. Teröristler güvenlik güçlerine teslim oldu.
Barış Pınarı Harekatı 30.12.2019, 17:03 30.12.2019, 17:13
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'daki çözülmenin sürdüğü belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Silopi ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Açıklamada, 4 PKK'lının Silopi'de, 1 PKK'lının da Kızıltepe'deki hudut karakolunda güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Başarılı operasyonlar sayesinde örgüt üyeleri fırsat buldukça terör örgütünden kaçıyor.
ulusal.com.tr
Kaynak: AA
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