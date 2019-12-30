MSB: Silopi ve Kızıltepe'de 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'daki çözülmenin sürdüğü belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Silopi ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Açıklamada, 4 PKK'lının Silopi'de, 1 PKK'lının da Kızıltepe'deki hudut karakolunda güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Başarılı operasyonlar sayesinde örgüt üyeleri fırsat buldukça terör örgütünden kaçıyor.

ulusal.com.tr