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MSB: Silopi ve Kızıltepe'de 5 terörist teslim oldu

Türk ordusunun operasyonları karşısında terör örgütü PKK çözülüyor. Son olarak 5 PKK'lı Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçtı. Teröristler güvenlik güçlerine teslim oldu.

Barış Pınarı Harekatı 30.12.2019, 17:03 30.12.2019, 17:13
MSB: Silopi ve Kızıltepe'de 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'daki çözülmenin sürdüğü belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Silopi ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Açıklamada, 4 PKK'lının Silopi'de, 1 PKK'lının da Kızıltepe'deki hudut karakolunda güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Başarılı operasyonlar sayesinde örgüt üyeleri fırsat buldukça terör örgütünden kaçıyor.

ulusal.com.tr

Kaynak: AA
#msb #silopi #Kızıltepe #terörist #ırak #suriye #Barış Pınar Harekatı
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