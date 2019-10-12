MSB ve Pentagon, TSK'nın ABD'lileri vurmadığını bildirdi
Barış Pınarı Harekatı sırasında önemli anlar yaşanıyor. 11 Ekim Cuma akşamı PKK'lı teröristler ABD gözlem noktasının birkaç yüz metre yakınından TSK karakoluna taciz atışı yaptı. Türk ordusu anında karşılık verdi. ABD'li askerler ise ateş altında kaldıklarını söyledi. ABD'li komutanlar durumu TSK'ya bildirdi. Türk ordusu tedbiren ateşi durdurdu. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD askerlerinin Ayn El Arab'dan çekilmedikleri vurgulandı
Cuma gecesi haber siteleri ve sosyal medya hesapları TSK'nın ABD unsurlarını vurduğunu yazdı.
Aslında Türk Ordusu, Ayn El Arab'tan yapılan taciz atışlarına anında karşılık verdi. Teröristler ABD gözlem noktasının birkaç yüz metre yanından atış yaptılar. Türk Ordusu PKK'nın taciz atışlarına anında karşılık verdi. Bu sırada ABD'li askerler ateş altında kaldı. ABD'li komutanlar durumu TSK'ya bildirdi. TSK tedbiren ateşi kesti.
Yalan haber kısa sürede yayıldı. Dezenformasyon Türk medyasında da yer buldu.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar peş peşe geldi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin anında savunmayla karşılık verilmesiyle sonuçlanabilecek adımlardan kaçınması istendi. Yani ABD'lilerin Türk askerine karşılık verebileceğini ifade edildi.
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