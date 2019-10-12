MSB ve Pentagon, TSK'nın ABD'lileri vurmadığını bildirdi

Cuma gecesi haber siteleri ve sosyal medya hesapları TSK'nın ABD unsurlarını vurduğunu yazdı.

Aslında Türk Ordusu, Ayn El Arab'tan yapılan taciz atışlarına anında karşılık verdi. Teröristler ABD gözlem noktasının birkaç yüz metre yanından atış yaptılar. Türk Ordusu PKK'nın taciz atışlarına anında karşılık verdi. Bu sırada ABD'li askerler ateş altında kaldı. ABD'li komutanlar durumu TSK'ya bildirdi. TSK tedbiren ateşi kesti.

Yalan haber kısa sürede yayıldı. Dezenformasyon Türk medyasında da yer buldu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar peş peşe geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin anında savunmayla karşılık verilmesiyle sonuçlanabilecek adımlardan kaçınması istendi. Yani ABD'lilerin Türk askerine karşılık verebileceğini ifade edildi.