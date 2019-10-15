Mustafa Akıncı'nın tavrına itirazlar büyüyor

Ersin Tatar Meclis'te "ortak komite" önerdi. Eski Cumhurbaşkanlarından güçlü itirazlar geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklamalarına tepki sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Eroğlu, Akıncı'nın Lefkoşa'yı temsil edemeyeceğine dikkat çekti.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuştu. Tatar, harekata destek vermek üzere Meclis'te ortak bir komitenin kurulması gerektiğini ifade etti. “Bu Meclis harekata destek vermeli” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi de Akıncı’nın açıklamalarını değerlendirmek üzere olağanüstü olarak toplandı. Tatar, konuyla ilgili alınan 9 maddelik kararı okudu. UBP’nin harekata tam destek verdiğini söyledi. Tatar aynı zamanda Akıncı’ya seçimlere kadar Kıbrıs müzakarelerine katılmama çağrısı yaptı.

Akıncı ise gelen tepkilere karşı bir kez daha skandal ifadeler kullandı. Yeni açıklamasında “Barışı savunmak ne zamandan beri suç oldu?” diye sordu.

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç'a göre de açıklamalarının zamanlaması anlamlı.

Ulusal Kanal’a konuşan Bulunç, Akıncı’nın federasyon ajandasına da dikkat çekti.

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