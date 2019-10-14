Mustafa Akıncı'ya tepki yağdı

Mustafa Akıncı, harekâta itiraz etti. Lefkoşa ve Ankara'dan tepki yağdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geçen günlerde sosyal medya üzerinden skandal bir açıklama yapmıştı. Kıbrıs Barış Harekatı’na gönderme yapan Akıncı “Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır” ifadelerini kullanmıştı. Akıncı "Diyalog devreye girmeli" sözleriyle terör örgütü ile masaya oturulması gerektiği mesajını vermişti.

Tatar’ın açıklamalarına ilk tepki devletin zirvesinden geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Ak Partili isimler Akıncı'yı sert bir dille eleştirdi. Tepkiler, Türkiye ile sınırlı kalmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, sosyal medya üzerinden Akıncı’yı kınadı. “Bunların halkımızın neredeyse bütünü tarafından asla benimsenmediğinin altını çiziyorum” dedi. Başbakan Tatar, Akıncı’nın en büyük hatasının Kıbrıs Barış Harekâtını çarpıtmaya çalışmak olduğunu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Akıncı’ya tepki gösterdi. Hükümet olarak Barış Pınarı Harekâtını desteklediklerini vurgulayan Özersay "Teröre karşı ortaya koyduğu kararlı tutumda Türkiye'nin yanındayız" şeklinde konuştu.

Akıncı'ya demokratik kitle örgütleri de itiraz etti. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ulusal Kanal'a konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesine üye 27 Kıbrıs gazisi ise askerlik başvurusu yaptı. Kıbrıs gazileri, ellerinde Türk bayrakları ile Askerlik Şube Başkanlığına kadar yürüdü. Açıklamayı, Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya yaptı.

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