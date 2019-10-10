ODTÜ'den Barış Pınarı Harekatı mesajı: Kahraman ordumuza başarılar diliyoruz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili destek mesajı paylaşıldı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda ordumuza başarılar dilendi.

Yapılan paylaşımda "Barış Pınarı harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin meşru haklarına dayanarak gerçekleştirdiği haklı mücadelesinde, kahraman ordumuza başarılar diliyoruz." denildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 219 OLDU

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 219 oldu." denildi.

ulusal.com.tr