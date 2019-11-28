Okulu terör karargahı yaptılar
Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı ile temizlediği Suriye'nin kuzeyinde temizlik faaliyetleri sürüyor. YPG/PKK'nın Tel Abyad'da tünel kazarak karargaha çevirdiği okul görüntülendi. Bölge halkı terör örgütünün zorla silahlandırılan çocukları eğitmek için okulu karargah olarak kullandığını anlattı.
Barış Pınarı Harekatı 28.11.2019, 20:36
Ders zilinin yankılanması gerekirken silah sesleri ile yankılandı bu okulun duvarları.
Görüntüler Barış Pınarı Harekatı ile temizlenen Tel Abyad merkezindeki bir okuldan.
Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen okul karargah olarak kullanıldı. Elleri kalem tutması gereken çocuklara zorla silah eğitimleri verildi.
Terör karargahının altı köstebek yuvası gibi oyuldu. Okulun altından Türkiye sınırına uzanan tüneller kazıldı.
Metrelerce uzunluktaki tünellerden Amerika'nın mermileri taşındı. Yaşananları dönemin tanıkları, bölge halkı anlattı.
Artık bölgede huzur ve güvenin hakim. Genler bir an önce okullarına dönerek, geleceklerini inşa etmek istiyor.
ulusal.com.tr
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