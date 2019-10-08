Operasyon an meselesi

Suriye’nin kuzeyinde terör koridorunu parçalamak için yapılan hazırlıklarda sona gelindi. Sınırdaki askeri yığınağını tamamlayan Türkiye, harekat emrini bekliyor.



Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, 82 milyonun güvenliği için harekata hazır olduklarını açıkladı.



Türk Ordusu eli tetikte beklerken, ABD Savunma Bakanlığı Harekatı engellemek istiyor. Türkiye’nin “Hava Görev Emri”nden çıkarıldığını duyurdu. Pentagon yetkilileri, Türkiye ile keşif ve gözlem bilgilerini paylaşamayacaklarını belirtti.



Güvenlik güçleri, dört koldan terörle mücadelesini de sürdürüyor. Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruluyor.



Fırat'ın Doğusunda ise PKK'ya yönelik yıpratma atışları yapılıyor. Özellikle ABD'nin PKK'ya silah sevkiyatı yaptığı ikmal yolları hedef alınıyor. Suriye devlet ajansı SANA'da yer alan bilgilere göre Haseke ili kuzeydoğu kırsalındaki PKK mevkisi vuruldu.



Suriye-Irak sınırındaki Simalka geçidi yakınlarındaki mevkilerle, Malikiye bölgesi kırsalındaki Tel Tavil noktaları ateş altına alındı. Terör hedeflerinde hasar oluştu.

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