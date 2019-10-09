Operasyon yurt dışında yankı uyandırdı

Türkiye'ye ilk destek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. Başbakan Ersin Tatar, "Dualarımız ordumuz, mehmetçiğimiz içindir" dedi.

Tatar, Fırat'ın doğusuna başlattığı harekatın arkasında olduklarını açıkladı. Tatar açıklamasında "Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Harekata ilişkin ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor" dedi.

Trump, "Bir NATO üyesi olan Türkiye Suriye'yi işgal etti. ABD bu saldırıyı desteklememektedir ve Türkiye'ye bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu açık bir şekilde söylemiştir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı IŞİD üzerinden de Türkiye'yi hedef aldı. Trump, "Türkiye şimdi yakalanan bütün IŞİD savaşçılarının tutuklu kalmasından ve IŞİD'in hiçbir şekilde tekrar oluşmamasından sorumludur" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'da Türkiye'ye Harekatı durdurma çağrısında bulundu. Maas, harekatın IŞİD’i yeniden canlandırabileceği riskini oluşturduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise "Türkiye’nin operasyonları sivillere zarar veriyor, bölgedeki istikrarı zedeliyor" açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği üyesi 28 ülke temsilcisi de yazılı açıklama yaptı. AB ülkeleri, operasyonu sonlandırma çağrısıdında bulundu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı da Türkiye'yi tehdit etti. "Türkiye'nin planı güvenli bölge oluşturmaksa, AB'den bunun masraflarını karşılamasını beklemesin." dedi.

Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika ise Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'ni toplantı yapmaya çağırdı.



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