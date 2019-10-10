Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Pakistan'dan Barış Pınarı Operasyonu'na destek geldi.

Açıklamayı Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal yaptı. Faysal, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü siyasi çözüme yönelik adımlarını desteklediklerini açıkladı.

"3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye nezaketle ev sahipliği yapan Türkiye'nin insani çabalarını tebrik ediyoruz ve Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir."

Açıklamada, "Pakistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve en kısa zamanda tüm taraflarla bölge ülkelerinin bir araya gelerek sorunun siyasi yollarla çözülmesine ilişkin umudunu korumaktadır." ifadelerine yer verildi.

ulusal.com.tr

