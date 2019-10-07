Perinçek'ten Trump'a yanıt: Mahvolursun Trump!
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye ekonomisini mahvederim' tehdidine İngilizce ve Türkçe yanıt verdi: Trump sen ancak ABD’yi mahvedebilirsin!
Barış Pınarı Harekatı 07.10.2019, 21:47 07.10.2019, 21:56
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehditleri tepki çekti.
Trump "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp yok edeceğim (daha önce yaptım)" demişti.
Trump'a yanıt Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten geldi.
Perinçek, Trump'ın tivitine verdiği yanıtta, "Mr. Trump you can destroy only USA (Trump sen ancak ABD’yi mahvedebilirsin)" diye yazdı. Perinçek, #MahvolursunTrump etiketini de kullandı.
Mr. Trump you can destroy only USA.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) October 7, 2019
Trump sen ancak ABD’yi mahvedebilirsin. #MahvolursunTrump
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