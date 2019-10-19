PKK'dan kurtarılan bölgelerde hayat normale dönüyor

Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor. Görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı tarafıdan servis edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulay'nı PKK'dan temizledi.

Kontrol altına alınan bölgelerde hayat yavaş yavaş normalleşiyor.

Halk, terör örgütü PKK baskısından kurtuldu. Evlerine dönenler yeniden hayatını kurmaya başladı. İş yerleri tekrar açıldı.

Mehmetçik de bölge halkına yardım ediyor. Bir yandan gıda kolileri dağıtılıyor. Hasta olanlar tedavi ediliyor.

ulusal.com.tr