PKK'dan kurtarılan Tel Abyad'a dönüş sürüyor

Terör örgütü PKK'nın zulmü nedeniyle Tel Abyad'ı terk eden Suriyeliler, geri dönmeye başladı.

Şehirde hayat normale dönüyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Konvoy halinde Tel Abyad'da dönüş yapan 30 aile, eşyalarını da yükledikleri kamyonlarla yanlarında götürdü.

İbrahim el Hasan, "5 yıldır memleketimizden ayrı yaşıyorduk, şimdi yeniden döndüğümüz için çok mutluyuz" dedi.

Türk ordusu da bir yandan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

Rasulayn’da PKK'nın silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı bir bina tespit edildi. 288’i sehpaya monteli, 395’i de sehpasız olmak üzere toplam 683 adet roket lançeri ele geçirildi.

Aynı binada 93 adet de EYP kabı da bulundu.

ulusal.com.tr