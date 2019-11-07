PKK iddialarına uluslararası örgütten yalanlama

''Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı.''



Açıklama Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yapıldı.



YPG/PKK yandaşı sosyal medya hesaplarında ve bazı medya organlarında, Türk ordusunun beyaz fosfor bombası ve uluslararası savaş hukukuna aykırı mühimmatlar kullandığı iddia edilmişti.



Barış Pınarı Harekâtı sırasında ve sonrasında ortaya atılan iddialar Türk yetkililer tarafından yalanlanmıştı.



Konuyla ilgili Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Başkanı Fernando Arias, BM Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. ''Beyaz fosfor, kimyasal silah değil ve kimyasal karakteri nedeniyle de kimyasal silah olarak kullanılamaz'' dedi.



Arias, Beyaz fosforun ''duman kamuflajı yaratma ya da aydınlatma'' için kullanıldığını söyledi. Kimyasal silahlar konvansiyonuna dâhil olmadığını kaydetti.

ulusal.com.tr

