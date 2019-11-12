PKK'nın köprüye tuzakladığı bomba imha edildi

Türk ordusunun teröristlerden arındırdığı noktarda PKK'lılar huzuru bozmak için tuzaklı eylemlere başvuruyor.



Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzaklandığı tespit edildi.



Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek, SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirildi.



PKK'lıların motorsiklete tuzakladığı bombada da faciaya neden olmadan imha edildi. Şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.



Türk askeri bir yandan da bölge halkına destek için çalışma yürütüyor.



Yaralılar tedavi ediliyor. Gıda sıkıntısı çeken vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.

ulusal.com.tr