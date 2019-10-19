PKK'nın yalan haberleri yabancı medyada yer buldu

Son günlerde yurtdışı basında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtını kötülemek ve Türk Ordusu'nu suçlu göstermek için yalan haberler yapılmaya başlandı.

Türk Ordusu'nun kimyasal silah kullanıldığı yalanı yayılmaya çalışıldı.

Yalan haberlerle ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada "Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları reddediyoruz" denildi.

Türk Ordusu'nun harekâtta kimyasal silah kullandığı yalanı başta terör örgütü hesaplarından söylendi. Yalana dayanak olarak gösterilen fotoğrafların hepsinin eski olduğu anlaşıldı.

PKK hesapları tarafından paylaşılan asılsız haberler uluslararası medya tarafından "bölge kaynaklarının iddiaları" şeklinde dolaşıma sokuldu.

Teröristlerin bu kirli oyunu henüz başmadan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu konuya dikkat çekmişti.

Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada PKK'nın Türk ordusunu karalamak için çalıştığına dikkat çekmişti.

Akar, "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek" demişti.

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