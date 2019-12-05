Türk askeri'nin yardım eli Suriye'ye değdi. Barış Pınarı Harekatı ile PKK/PYD işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da yüzler gülüyor.

Bölgede görev yapan Mehmetçik, 25 Ekimde, Suriyeli bir kadının doğum sancısının başlaması üzerine harekete geçmiş, kadını zırhlı personel taşıyıcı ile Akçakale Devlet Hastanesi'ne yetiştirmişti. Doğan bebeğe de Mehmetçik'e teşekkür için Pınar ismi verilmişti.

Mehmetçik o aileyi ziyaret etti. Harekattan esinlenilerek "Pınar" ismi verilen bebeğe ve kardeşlerine hediyeler götürdü. Pınar bebeği sevdi.

Askerlere şükranlarını ileten baba, kendilerini yalnız bırakmayan Türk askerine teşekkür etti.

ulusal.com.tr

