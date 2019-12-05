PKK/PYD işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da yüzler gülüyor
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da Mehmetçik, 25 Ekim'de doğum yapması için hastaneye yetiştirdiği kadını unutmadı. Harekattan esinlenilerek adı "Pınar" koyulan bebeği ziyaret etti. Aile, hem hastanede hem Tel Abyad'da kendilerini yalnız bırakmayan Türk askerine teşekkür etti.
Barış Pınarı Harekatı 05.12.2019, 22:32
Türk askeri'nin yardım eli Suriye'ye değdi. Barış Pınarı Harekatı ile PKK/PYD işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da yüzler gülüyor.
Bölgede görev yapan Mehmetçik, 25 Ekimde, Suriyeli bir kadının doğum sancısının başlaması üzerine harekete geçmiş, kadını zırhlı personel taşıyıcı ile Akçakale Devlet Hastanesi'ne yetiştirmişti. Doğan bebeğe de Mehmetçik'e teşekkür için Pınar ismi verilmişti.
Mehmetçik o aileyi ziyaret etti. Harekattan esinlenilerek "Pınar" ismi verilen bebeğe ve kardeşlerine hediyeler götürdü. Pınar bebeği sevdi.
Askerlere şükranlarını ileten baba, kendilerini yalnız bırakmayan Türk askerine teşekkür etti.
ulusal.com.tr
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