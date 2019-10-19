PKK/PYD'nin eski sözcüsü Talel Sülo itiraf etti

ABD'den gelen 3 bin TIR silah Kandil'e taşındı. Bu bilgiyi PKK/PYD'nin eski sözcüsü itirafçı Talel Sülo verdi.

Sülo, ABD yardımı silahların PKK terör örgütü tarafından Kandil'e taşındığını söyledi.

Amerikalı yetkililer, terör örgütü PKK'ya havadan ve karadan silah ve cephane ulaştırıyordu. Sülo, teslimatla ilgili "SDG yöneticisi olarak gözüken 4 kişiye teslim ediyorlardı" dedi. Teslimatı alan kişilerden birisinin kendisi olduğunu itiraf etti.

Silahların alındıktan sonra kontrolün Kandil yöneticilerine geçtiğini ifade etti.

İtirafçı Sülo, Orta düzey silahların farklı araç ve yollarla Sincar'a ve ardından Kandil'e gönderildiğini kaydetti. O silahlar arasında ABD yapımı keskin nişancı tüfekleri, gelişmiş uçaksavar, tanksavar, roketatarlar ve Doçka, BKS gibi silahlar da yer alıyordu. Araç-gereç ve diğer donanımların ise Suriye'de bırakıldığı kaydedildi.

Sülo, ABD'nin bölgeye gönderdiği Brett Mcgurk ile birçok görüşme yaptığını da itiraf etti. ABD'nin PKK'ya silah tesliminin ortaya çıkmaması için bu yolu kullandıklarını öğrendiğini aktardı.

ulusal.com.tr