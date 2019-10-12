Terör örgütü PKK/PYD'nin şah damarına yarma harekatı yapıldı. İkmal hattı kesildi, Terörist geçişi engellendi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın koridorunun kalbini hedef alan Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara-Washington hattında kriz konusu olan, Türkiye'nin harekattaki öncelikli stratejik hedefi M4 karayoluna TSK'ya yardımcı kuvvetler ulaştı.

Washington yönetimi 30 bin TIR dolusu silahı Suriye'ye, Erbil Havaalanı'ndan Musul ve Sincar'ı takip ederek ulaştırıyordu. Suriye'ye silah dağılımı ise M4 karayolu üzerinden sağlanıyordu.

Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. Türkiye'nin harekat hedefinin güney sınırlarını oluşturan kara yolunu PKK, lojistik ve ticari faaliyetleri için de kullanıyordu.

Yarma harekatıyla stratejik güzergahın bir bölümünde kontrolün sağlanmasının ardından PKK'nın terörist geçişi de engellenmiş oldu. PKK Irak sınırındaki teröristleri Aynel Arap ve Tel Abyad'a söz konusu karayolu üzerinden ulaştırıyordu.

Kontrolün ardından karayolu üzerinde yakalanan PKK'lı teröristler de etkisiz hale getirildi. Saha kaynaklarının iddiasına göre en az 15 teröristin yakalandığı belirtiliyor.

ÖSO, karayoluna ulaşmasının ardından sivil halka tatlı dağıtımı da yaptı.

ulusal.com.tr