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PKK/YPG'den Rasulayn'a saldırı: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğu, 5 personelin yaralandığı bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı 27.10.2019, 10:22 27.10.2019, 10:43
PKK/YPG'den Rasulayn'a saldırı: 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: AA
#Barış Pınarı Harekatı #Rasulayn #Milli Savunma Bakanlığı #PKKYPG
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