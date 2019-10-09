PKK/YPG sivilleri hedef alıyor

Büyük panik yaşayan PKK/YPG sivilleri hedef alıyor. Obüs ateşi altındaki Resulayn'da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 hava mermisi atıldı. Mardi'nin Nusaybin ilçesine 6 roket atıldı. 4 ilçede okullar 2 gün tatil edildi.

Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 21:54

Suriye tarafında Ceylanpınar'a havan mermileri düştü.

Terör örgütünce atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü.

Hava mermilerinin obüslerle vurulan Resulayn'dana atıldığı tespit edildi. 

PKK/YPG'nin saldırısında ölen veya yaralanan olmadı.

Vatandaşlar uyarıldı. Ceylanpınar Belediyesi anoslar yaparak vatandaşlardan evlerine çekilmeleri isteniyor. 

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce 6 roket atıldı. 

Roketler Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

Vatandaşlar sınırdan uzaklaştırıldı. 

Belediye haporlöründen vatandaşlar uyarıldı. 

4 ilçede okullar 2 gün süreyle tatil edildi. 

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

ulusal.com.tr

#pkk #YPG
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