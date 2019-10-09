PKK/YPG sivilleri hedef alıyor

Suriye tarafında Ceylanpınar'a havan mermileri düştü.

Terör örgütünce atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü.

Hava mermilerinin obüslerle vurulan Resulayn'dana atıldığı tespit edildi.

PKK/YPG'nin saldırısında ölen veya yaralanan olmadı.

Vatandaşlar uyarıldı. Ceylanpınar Belediyesi anoslar yaparak vatandaşlardan evlerine çekilmeleri isteniyor.



Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce 6 roket atıldı.

Roketler Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

Vatandaşlar sınırdan uzaklaştırıldı.

Belediye haporlöründen vatandaşlar uyarıldı.

4 ilçede okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

ulusal.com.tr