PKK/YPG sivilleri hedef alıyor
Büyük panik yaşayan PKK/YPG sivilleri hedef alıyor. Obüs ateşi altındaki Resulayn'da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 hava mermisi atıldı. Mardi'nin Nusaybin ilçesine 6 roket atıldı. 4 ilçede okullar 2 gün tatil edildi.
Suriye tarafında Ceylanpınar'a havan mermileri düştü.
Terör örgütünce atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü.
Hava mermilerinin obüslerle vurulan Resulayn'dana atıldığı tespit edildi.
PKK/YPG'nin saldırısında ölen veya yaralanan olmadı.
Vatandaşlar uyarıldı. Ceylanpınar Belediyesi anoslar yaparak vatandaşlardan evlerine çekilmeleri isteniyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce 6 roket atıldı.
Roketler Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.
Vatandaşlar sınırdan uzaklaştırıldı.
Belediye haporlöründen vatandaşlar uyarıldı.
4 ilçede okullar 2 gün süreyle tatil edildi.
Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.
ulusal.com.tr
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