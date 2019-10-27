PKK/YPG'den Rasulayn'a saldırı: 1 asker şehit oldu

Rasulayn bölgesindeki saldırı ile ilgili açıklama Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.



Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Suriye'nin Rasulayn bölgesinde keşif ve gözetleme yapan askerlere, PKK'lılar tarafından taciz ateşi açıldı.



Saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.



Millî Savunma Bakanlığı, saldırıya anında karşılık verildiğini, belirlenen terör hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

ulusal.com.tr