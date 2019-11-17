Rasulayn'da bölge halkına yardım eli

Barış Pınarı Harekâtı ile terörün izleri silinirken Rasulayn’da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.



Pek çok noktada sağlık taraması yapılıyor. Bölgeye huzuru götüren Mehmetçik, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyelilere dağıtıyor.



Rasulayn’ın Cantemir Garbi ve Es Safeh köylerinde hem ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıldı hem de hastalara sağlık hizmeti verildi.



Türk askeri, bölge halkının güven içinde yaşayabilmesi için çalışırken terör mağduru çocukları da unutmadı. Çocuklarla birlikte vakit geçiren askerler, küçük hediyelerle çocukların yüzlerini güldürdü.

ulusal.com.tr

