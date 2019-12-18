Rasulayn'da doğan bebeğe "Barış" adı verildi

Güven ortamında doğan bebeğe "Barış" ismi verildi.



Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki Mehmetçik güvenliği en üst seviyede tutuyor. Sağlanan güven ortamı halka huzur veriyor. Rasulayn'da doğan bebeğe "Barış" ismi konuldu.



Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Kısa süre önce dünyaya gelen 'Pınar' bebeğimizden sonra 'Barış' bebeğimiz de dünyaya gözlerini açtı. Rasulayn'da doğum yapan Cuheyna kardeşimiz, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamına atfen oğluna 'Barış' ismini verdi." ifadelerini kullandı.



Barış Pınarı Harekatı'yla huzura kavuşan Suriyeliler de Mehmetçiğe teşekkürlerini iletti. Görüntüleri bakanlık paylaştı.







ulusal.com.tr