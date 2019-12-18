Rasulayn'da PKK bombalı araç patlattı
PKK'lılar bir kez daha sivilleri hedef aldı. Rasulayn'da bombalı araç patlatıldı. 1 sivil yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı 18.12.2019, 16:54
Barış Pınarı Harekatı'yla huzurun sağlandığı Rasulayn'da teröristler, yine sivilleri hedef aldı.
Terör örgütü PKK, Rasulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh mahallinde bombalı araç infilak ettirdi.
Saldırısıyla 1 sivili yaşamını yitirdi, 26 sivil de yaraladı.
Teröristler daha öncede bölgede benzer saldırılara başvurmuştu.
ulusal.com.tr
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