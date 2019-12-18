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Rasulayn'da PKK bombalı araç patlattı

PKK'lılar bir kez daha sivilleri hedef aldı. Rasulayn'da bombalı araç patlatıldı. 1 sivil yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı 18.12.2019, 16:54
Rasulayn'da PKK bombalı araç patlattı

Barış Pınarı Harekatı'yla huzurun sağlandığı Rasulayn'da teröristler, yine sivilleri hedef aldı.

Terör örgütü PKK, Rasulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh mahallinde bombalı araç infilak ettirdi.

Saldırısıyla 1 sivili yaşamını yitirdi, 26 sivil de yaraladı.

Teröristler daha öncede bölgede benzer saldırılara başvurmuştu.

ulusal.com.tr

#pkk #Rasulayn #Barış Pınarı Harekatı
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