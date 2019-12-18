Rasulayn'da PKK bombalı araç patlattı

Barış Pınarı Harekatı'yla huzurun sağlandığı Rasulayn'da teröristler, yine sivilleri hedef aldı.



Terör örgütü PKK, Rasulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh mahallinde bombalı araç infilak ettirdi.



Saldırısıyla 1 sivili yaşamını yitirdi, 26 sivil de yaraladı.



Teröristler daha öncede bölgede benzer saldırılara başvurmuştu.



ulusal.com.tr