Rasulayn'da terör örgütü PYD/PKK'nın kullandığı ABD'ye ait zırhlı araçlar bulundu

Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Harekat kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve TSK'ya bağlı yardımcı güçler, Rasulayn şehir merkezinde kontrolü sağladı.

İlçede, terör örgütü YPG/PKK'nın kullandığı ABD'ye ait 2 adet zırhlı araç ele geçirildi.

TRT Haber'in haberine göre, araçlardan biri ağaçların altına saklanmış vaziyette, diğeri ise meydanda bulundu.

Terör örgütünün lojistik ve ticari faaliyetleri için kullandığı M4 kara yoluna sabah saatlerinde ulaşılmıştı.

M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor.

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