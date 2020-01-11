Rasulayn'da tuzaklar temizlendi
Bitlis'te 4 el yapımı patlayıcı imha edildi. Açıklama Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapıldı. Suriye Rasulayn'da da tuzaklar temizlendi.
Barış Pınarı Harekatı 11.01.2020, 16:38
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.
Operasyon Tatvan kırsalında gerçekleştirildi.
Toplam 100 kg ağırlığında 4 EYP düzeneği ele geçirilerek yerinde imha edildi.
Operasyona ilişkin görüntüler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşıldı.
Yurt dışındaki terör temizliği de kararlı bir şekilde sürüyor.
Rasulayn'ın El Cizre köyünde PKK/YPG’li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını, bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
ulusal.com.tr
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P