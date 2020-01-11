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Rasulayn'da tuzaklar temizlendi

Bitlis'te 4 el yapımı patlayıcı imha edildi. Açıklama Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapıldı. Suriye Rasulayn'da da tuzaklar temizlendi.

Barış Pınarı Harekatı 11.01.2020, 16:38
Rasulayn'da tuzaklar temizlendi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Operasyon Tatvan kırsalında gerçekleştirildi.

Toplam 100 kg ağırlığında 4 EYP düzeneği ele geçirilerek yerinde imha edildi.

Operasyona ilişkin görüntüler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Yurt dışındaki terör temizliği de kararlı bir şekilde sürüyor.

Rasulayn'ın El Cizre köyünde PKK/YPG’li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını, bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

ulusal.com.tr

#patlayıcı imha #jandarma #bitlis #tatvan #Rasulayn
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