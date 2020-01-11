Rasulayn'da tuzaklar temizlendi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.



Operasyon Tatvan kırsalında gerçekleştirildi.



Toplam 100 kg ağırlığında 4 EYP düzeneği ele geçirilerek yerinde imha edildi.



Operasyona ilişkin görüntüler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşıldı.



Yurt dışındaki terör temizliği de kararlı bir şekilde sürüyor.



Rasulayn'ın El Cizre köyünde PKK/YPG’li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını, bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.



Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

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