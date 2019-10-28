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Rasulayn'da 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Barış Pınarı Harekatı 28.10.2019, 09:58 28.10.2019, 10:12
Rasulayn'da 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamanın tamamı iseş şu şekilde: Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn  bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Kaynak: AA
#Rasulayn #Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı Harekatı
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