Ruhani'den askeri operasyon açıklaması: Türkiye kaygılarında haklı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon planları konusunda açıklamalarda bulundu.

Ruhani, Türkiye'nin askeri operasyondan 'kaçınması gerektiğini' söyledi ve ABD askerlerinin de bölgeyi terk etmeleri gerektiğini vurguladı.

IRNA'nın aktardığı habere göre Ruhani, "Türkiye, güney sınırındaki endişelerinde haklı. Bu endişeleri gidermek için doğru bir yolun uygulanması gerektiğine inanıyoruz. ABD askerleri bölgeyi terk etmeli, Suriyeli Kürtler de Suriye Ordusu'nu desteklemeli" ifadelerini kullandı.

'İRAN TÜRKİYE SINIRINDA TATBİKAT BAŞLATTI'

Öte yandan, ISNA Haber Ajansı tarafından aktarılan habere göre İran da ülkenin kuzeybatısındaki Türkiye sınırında habersiz bir tatbikat başlattı.

Tatbikatta, mobil ve saldırı birlikleri ile Kara ve Hava Kuvvetleri'nden helikopterlerin yer aldığı belirtildi.

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