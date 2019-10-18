Rus basını mutabakatı Türkiye'nin zaferi olarak yorumladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile ABD arasında yapılan mutabakat hakkında konuştu.

Rus Dışişleri Bakanı, Rusya'nın öncelikli olarak 1998 yılında yapılan 'Adana Mutabakatı'nın uygulanmasını sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Lavrov, "Anlaşmanın taraflarıyla henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile ABD arasında imzalanan mutabakatın ardından Lavrov'un İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Açıklamada Ankara ve Şam'ın diyaloğunun gerekliliği genel fikrinin bakanlar tarafından dile getirildiği aktarıldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyaset ve medya danışmanı Buseyna Şaban da Suriye'deki PKK varlığı hakkında konuştu.

Şaban, Kürtlerin özerkliğini kabul etmediklerinin altını çizdi. Beşar Esad'ın danışmanı Şaban, topraklarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir 'kopyasını' kabul etmeyeceklerini söyledi. Buseyna Şaban "bazı Kürt örgütler, ülkenin çıkarlarına aykırı politik bir karar aldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye Devleti Başkanlığı'na ait sosyal medya hesabından Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyetin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüştüğünü duyurdu.

Lavrentyev, Ankara'da Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşüp buradan Şam'a geçti.

Bölgede tüm bu gelişmeler yaşanırken Rus basını Türkiye ile ABD arısında yapılan mutabakatı Türkiye'nin zaferi olarak okuyucularıyla paylaştı.

Rus TASS haber ajansı, "Mutabakat nedeniyle Rusya, Suriye meselesinin çözümündeki rolünü kaybetmeyecek" yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile çalışmak konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Vzglyad internet sitesinin haberinde "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ile karşı karşıya kaldığı krizden zaferle çıktı" ifadesi kullanıldı.

Rus Savunma Bakanlığının yayın organı Zvezda TV, mutabakatı, "ABD, Ankara'ya Kürtlerin kaçması için baskı yaptı" başlığıyla duyurdu.

RİA Haber Ajansı ise Türkiye'nin operasyona devam edebileceğini yazdı. Mutabakatın Türkiye'nin operasyonu tamamen durduracağı yönünde şekillenmediğinin altını çizdi. Haberde "Türkiye operasyona resmen devam edebilir" denildi.

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