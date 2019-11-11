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Rusya ile dördüncü ortak devriye

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

Barış Pınarı Harekatı 11.11.2019, 12:25 11.11.2019, 12:50
Rusya ile dördüncü ortak devriye

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'lar eşliğinde dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılıyor. 

Kaynak: AA
#devriye #rusya
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