Rusya'nın Suriye Temsilcisi Lavrentyev'den önemli tespit!

Barış Pınarı Harekâtı başarıyla devam ediyor.

Türkiye'nin kararlı duruşu ve Türk Ordusu'nun ilerleyişi karşısında ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekti.

ABD'nin korumasından mahrum kalan terör grupları Suriye Devletiyle görüşmek zorunda kaldı. İşgal ettikleri bölgeleri Suriye Devleti'nin kontrolüne vermek istedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Barış Pınarı Harekâtı'nın Kürt güçlerini Şam ile diyalog kurmaya ittiğini söyledi.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Kremlin'in Suriye temsilcisi Lavrentyev Türk ve Suriye ordularının karşı karşıya gelmelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. "Böyle bir şeyin gerçekleşmesine elbette izin vermeyeceğiz" dedi.

Lavrentyev, Ankara ile Şam'ın savunma bakanlıkları, dışişleri bakanlıkları ve istihbarat servisleri üstünden gerçek zamanlı ve sürekli olarak görüşmeler gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Öte yandan Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Bogdanov da Barış Pınarı Harekâtı hakkında konuştu. Bogdanov, "Türkiye ve Suriye arasında bir çatışma beklemiyoruz, tam tersine iki ülke arasında uluslararası hukukun ilke ve normlarına uygun bir şekilde görüşmeler yürüyor" şeklinde konuştu.

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