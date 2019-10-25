Rusya Savunma Bakanlığından devriye açıklaması

Soçi Mutabakatı kapsamında görev yapacak 300 Rus askeri polisi daha Türkiye-Suriye sınırında yerini aldı.



Açıklamayı Rus Savunma Bakanlığı yaptı. Bölgeye gelen askerlerin YPG/PKK unsurları ve silahlarının, Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım edeceği kaydedildi.



Rus savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssüne 20'den fazla "Kaplan" ve "Tayfun" zırhlı aracı gönderileceğini de bildirdi.



Öte yandan Suriye'nin kuzeyinden Rus askeri Kuvvetlerine ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.



Rus askeri polisi Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Amuda ilçesiyle Haseke arasında devriye atmaya başladı. Görüntülerde Rus güçlerinin şehirlerarası yolda devriye faaliyeti icra ettiği ve ilçelerin içine de girdiği görülüyor.

ulusal.com.tr